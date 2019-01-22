2019-01-22T17:19:48+03:00
Общество

Жители Ижевска отдают предпочтения шубам

Предложение продаваемых пуховиков на 11% превышает количество шуб
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске жители активно интересуются меховыми изделиями. При этом пуховик в городе можно купить в семь раз дешевле. Об этом сообщают специалисты Авито.

В среднем шубу в городе можно купить за 18111 рублей, а пуховик в семь раз дешевле - 2 622 рубля. Но местные жители, как и в 22 крупных городах отдают предпочтение шубам. В других городах, например, в Перми спрос на шубы всего на 26% превышает спрос на пуховики.

В Ижевске число объявлений о продаже пуховиков превышает тот же показатель шуб на 11%.

Дешевле всего шубы продаются в Ижевске, а дороже всего – в Москве (39 643 рубля).

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