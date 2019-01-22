Жители Ижевска отдают предпочтения шубам
В Ижевске жители активно интересуются меховыми изделиями. При этом пуховик в городе можно купить в семь раз дешевле. Об этом сообщают специалисты Авито.
В среднем шубу в городе можно купить за 18111 рублей, а пуховик в семь раз дешевле - 2 622 рубля. Но местные жители, как и в 22 крупных городах отдают предпочтение шубам. В других городах, например, в Перми спрос на шубы всего на 26% превышает спрос на пуховики.
В Ижевске число объявлений о продаже пуховиков превышает тот же показатель шуб на 11%.
Дешевле всего шубы продаются в Ижевске, а дороже всего – в Москве (39 643 рубля).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Глава Удмуртии Александр Бречалов поддерживает увеличение возраста для покупки алкоголя (подробнее).
В МВД по Удмуртии подвели итоги 2018 года. Количество преступлений выросло на 4,6% (подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»