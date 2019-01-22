В Удмуртии «сладкоежки» из магазина украли 40 плиток шоколада

СЕГОДНЯ 17:33 2019-01-22T17:35:04+03:00

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В Удмуртии подросток и его 20-летняя знакомая украли из магазина 40 плиток шоколада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- 13 июля 2018 года, сложив в рюкзак 40 плиток шоколада молодые люди вышли из магазина. Почти половину они съели сами, а 17 штук реализовали в небольшом магазине, получив за них 600 рублей, - сообщает ведомство.

В тот же день они решили украсть продукты из соседнего магазина, но были пойманы сотрудниками магазина. Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд.

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