2019-01-22T17:35:04+03:00
Общество

В Удмуртии «сладкоежки» из магазина украли 40 плиток шоколада

Почти половину они съели
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии подросток и его 20-летняя знакомая украли из магазина 40 плиток шоколада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- 13 июля 2018 года, сложив в рюкзак 40 плиток шоколада молодые люди вышли из магазина. Почти половину они съели сами, а 17 штук реализовали в небольшом магазине, получив за них 600 рублей, - сообщает ведомство.

В тот же день они решили украсть продукты из соседнего магазина, но были пойманы сотрудниками магазина. Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Стало известно, когда на улице Архитектора Берша в Ижевске откроется новая школа (подробнее).

Что в Удмуртии запланировано сделать в рамках «Года Здоровья»? Речь пойдет о медицине, естественно (подробнее).

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестные сообщили, что в шести зданиях Ижевска есть опасные предметы
В Росгвардии по Удмуртии подвели итоги работы за 2018 год
Жители Ижевска отдают предпочтения шубам
На одном из предприятий Ижевска в результате производственных травм погиб рабочий
Следственный отдел по Удмуртии проводит проверку по факту гибели 15-летней девочки
Одной из новых улиц Ижевска дадут имя Александра Солженицына
Женщину из Удмуртии задержали по подозрению в предоставлении интимных услуг
Глава Удмуртии Александр Бречалов поддерживает увеличение возраста для покупки алкоголя
За 2018 год число преступлений в Удмуртии выросло на 4,6%
Мужчину, который находился в федеральном розыске, задержали в Удмуртии
В 2019 году в Удмуртии появится три мусорных полигона
Уроженку Ижевска фигуристку Алину Загитову встретили фанаты в Минске
В Завьяловском районе Удмуртии произошло массовое ДТП: три человека попали в больницу
В Ижевске будут судить четырех жителей за обман страховых компаний