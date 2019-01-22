2019-01-22T17:49:45+03:00
Общество

В Росгвардии по Удмуртии подвели итоги работы за 2018 год

За год сотрудниками управления была обеспечена охрана 45 массовых мероприятий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Ижевске подвели итоги работы за 2018 год управление федеральной службы войск национальной гвардии России по республике.

Сотрудники подразделения спецназначения Росгвардии обеспечивали охрану общественного порядка при проведении 45 массовых мероприятий. Также совместными действиями Росгвардии и МВД по республике было раскрыто 449 преступлений.

- В апреле наша страна отметит трёхлетие своей Росгвардии. Даже за этот небольшой срок росгвардейцы не раз показывали высокую степень боеготовности, успешно выполняли поставленные перед вами задачи, в том числе в сложных регионах страны, - отметил руководитель Администрации Сергей Смирнов.

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