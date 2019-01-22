Неизвестные сообщили, что в шести зданиях Ижевска есть опасные предметы

СЕГОДНЯ 19:17 2019-01-22T19:17:28+03:00

Проверка показала, что информация была ложной

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Во вторник, 22 января, среди жителей Ижевска стала распространяться информация о том, что в некоторые учреждения города поступило сообщение о нахождении там взрывчатых веществ. Речь шла о шести медицинских объектах, якобы, там находятся опасные предметы.

В пресс-службе Росгвардии по Удмуртии данное заявление подтвердили лишь отчасти, сообщив, что объекты и их территорию проверила инженерно-техническая группа ОМОН.

- Предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью не обнаружено, - заключили в пресс-службе.