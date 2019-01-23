2019-01-23T07:17:28+03:00
Общество

Более 20 школьных автобусов получат школы Удмуртии 24 и 25 января

Транспорт обновят в более 10 школах
Валерия ШАНЬГИНА
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24 и 25 января школам Удмуртии торжественно вручат новые школьные автобусы – 12 автобусов ПАЗ и 9 автобусов МАЗ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

- Это вторая часть автобусов, которые были закуплены на федеральные средства и переданы общеобразовательным организациям Удмуртии. В конце декабря 2018 года состоялась передача 12 автобусов (5 единиц марки ГАЗ и 7 единиц марки ПАЗ) общеобразовательным организациям Удмуртии, - сообщила специалист ведомства Дина Кочнева.

Новый транспорт получат школа № 17 Ижеска, Республиканский лицей-интернат, а также школы Балезинского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Дебесского, Завьяловского, Каракулинского, Кизнерского, Киясовского, Малопургинского, Можгинского, Сарапульского, Шарканского, Якшур-Бодьинского и Ярского районов.

В 2019 году за счет республиканских средств также запланировано заменить автобусы, срок эксплуатации которых превысил 10 лет. Для этих целей закупят 12 автобусов.

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