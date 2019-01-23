Движение трамваев в сторону городка Металлургов временно отсутствует

СЕГОДНЯ 07:56 2019-01-23T07:56:23+03:00

Изменить размер текста: A A

На перекрестке улиц Кирова и К. Марка временно отсутствует движение трамваев 1, 4, 7 и 10 маршрутов в сторону городка Металлургов. Об этом сообщается в официальной группе ИжГЭТ в социальной сети.

По сообщениям очевидцев, на участке трамвай сошел с рельсов.

Сейчас движение трамваев организовано следующим образом:

1 маршрут: ул. Московская - ул. К. Маркса - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева;

4 маршрут: ул. Промышленная - Центр - ул. К.Маркса - ул. Московская (по 3-му маршруту);

7 маршрут: Буммаш - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр;

10 маршрут: ул. Ворошилова - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему в ижевских трамваях, троллейбусах и автобусах так холодно? «Комсомолка» выяснила, сколько градусов должно быть в общественном транспорте (подробнее)

Автопарк трамваев и троллейбусов модернизируют в Ижевске. Сколько на это потребуется времени и средств (подробнее)