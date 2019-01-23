Движение трамваев в сторону городка Металлургов временно отсутствует
На перекрестке улиц Кирова и К. Марка временно отсутствует движение трамваев 1, 4, 7 и 10 маршрутов в сторону городка Металлургов. Об этом сообщается в официальной группе ИжГЭТ в социальной сети.
По сообщениям очевидцев, на участке трамвай сошел с рельсов.
Сейчас движение трамваев организовано следующим образом:
1 маршрут: ул. Московская - ул. К. Маркса - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева;
4 маршрут: ул. Промышленная - Центр - ул. К.Маркса - ул. Московская (по 3-му маршруту);
7 маршрут: Буммаш - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр;
10 маршрут: ул. Ворошилова - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева.
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