Аварийный мост через реку Чепца в Удмуртии восстановили

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-23T10:52:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии восстановили аварийный мост через реку Чепца. Мост восстановлен за счет средств от госсистемы «Платон». Об этом сообщает министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев на своей странице в социальной сети.

23 января, в среду, состоялось открытие восстановленного моста на автодороге Балезино-Сергино. Новый мост рассчитан на большие нагрузки и растущий поток транспорта. Протяженность моста составляет 130 метров.

Фото: facebook.com/assagorbachev

На восстановление моста было потрачено 376,4 млн рублей: 135,8 млн рублей в 2017 и 240,6 млн рублей в 2018 году. Из всей суммы 294,6 млн рублей составило софинансирование из федерального бюджета за счет средств от госсистемы «Платон».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Cуд Ижевска продлил срок содержания под стражей Владимира Тумаева (подробнее).

Биатлонист из Удмуртии войдет в состав сборной России и выступит на этапе Кубка мира в Италии (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».