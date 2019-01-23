2019-01-23T10:52:43+03:00
Общество

Аварийный мост через реку Чепца в Удмуртии восстановили

Открытие состоялось 23 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: facebook.com/assagorbachevФото: facebook.com/assagorbachev
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В Удмуртии восстановили аварийный мост через реку Чепца. Мост восстановлен за счет средств от госсистемы «Платон». Об этом сообщает министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев на своей странице в социальной сети.

23 января, в среду, состоялось открытие восстановленного моста на автодороге Балезино-Сергино. Новый мост рассчитан на большие нагрузки и растущий поток транспорта. Протяженность моста составляет 130 метров.

Фото: facebook.com/assagorbachev

Фото: facebook.com/assagorbachev

На восстановление моста было потрачено 376,4 млн рублей: 135,8 млн рублей в 2017 и 240,6 млн рублей в 2018 году. Из всей суммы 294,6 млн рублей составило софинансирование из федерального бюджета за счет средств от госсистемы «Платон».

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