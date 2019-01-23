2019-01-23T11:55:07+03:00
Происшествия

Прокуратура Удмуртии завершила проверку по факту смерти подростка

Девочка погибла от переохлаждения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Прокуратура Удмуртии завершила проверку по факту обнаружения трупа несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При поступлении информации о злоупотреблении алкоголем девочки сотрудники ПДН не предприняли никаких действий. Также вопрос о привлечении представителя подростка к административной ответственности и постановке ее на учет не рассматривался.

В школе также не проводилось никаких профилактических работ в отношении ребенка. В отношении директора школы, начальника ММО МВД России «Глазовский» внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Мужчину, который купил алкоголь подросткам, также привлекли к административной ответственности.

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