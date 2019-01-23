Прокуратура Удмуртии завершила проверку по факту смерти подростка
Прокуратура Удмуртии завершила проверку по факту обнаружения трупа несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В ходе проверки выявлены грубые нарушения в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При поступлении информации о злоупотреблении алкоголем девочки сотрудники ПДН не предприняли никаких действий. Также вопрос о привлечении представителя подростка к административной ответственности и постановке ее на учет не рассматривался.
В школе также не проводилось никаких профилактических работ в отношении ребенка. В отношении директора школы, начальника ММО МВД России «Глазовский» внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
Мужчину, который купил алкоголь подросткам, также привлекли к административной ответственности.
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