Прокуратура Удмуртии завершила проверку по факту смерти подростка

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-23T11:55:07+03:00

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Прокуратура Удмуртии завершила проверку по факту обнаружения трупа несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При поступлении информации о злоупотреблении алкоголем девочки сотрудники ПДН не предприняли никаких действий. Также вопрос о привлечении представителя подростка к административной ответственности и постановке ее на учет не рассматривался.

В школе также не проводилось никаких профилактических работ в отношении ребенка. В отношении директора школы, начальника ММО МВД России «Глазовский» внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Мужчину, который купил алкоголь подросткам, также привлекли к административной ответственности.

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