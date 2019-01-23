Определились талисманы 25-х Зимних сельских игр, которые пройдут в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-23T12:01:30+03:00

Ими станут огонек Олимпик и льдинка Варзинка

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В Удмуртии с 20 по 23 февраля пройдут 25-е зимние сельские спортивные игры. Уже утвердили эмблему и талисман игр. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике республики.

Символ игр – «Лед и пламя», на эмблеме изображены солярный знак Удмуртии – «толэзь», который является оберегом удмуртского народа. Над ним изображен огонь – традиционный символ спортивных состязаний. В центре логотипа буква «А» - первая буква места проведения игр – с. Алнаши.

Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии

Талисманами станут огонек Олимпик и льдинка Варзинка (от названия реки Варзи, которая протекает в Алнашском районе).

На мероприятии ожидается около 1000 человек из всех сельских районов Удмуртии. Соревноваться участники будут в лыжных гонках, зимнем троеборье, хоккее с шайбой, баскетболе, шахматах, шашках. Руководители районов примут участие в соревнованиях по дартсу и лыжным гонкам.

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