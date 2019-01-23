Девушка из Перми попала в ДТП по дороге в Ижевск
Девушка из Перми поехала в Ижевск на попутной машине, но в столицу Удмуртии так не приехала. Оказалось, она попала в ДТП по пути в Ижевск. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Пермь».
26-летнюю девушку начали искать после того, как она перестала выходить на связь. 21 января она уехала на попутной машине в Ижевск. Позже выяснилось, что она попала в ДТП по дороге и сейчас находится в реанимации в городе Воткинск.
Состояние девушки средней тяжести, там же находится и водитель автомобиля в тяжелом состоянии. Второй пассажир машины – в травматологии.
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