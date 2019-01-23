В результате ДТП в Увинском районе пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-23T12:47:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии 22 января на 23 километре автодороги Вавож - Нылга Увинского района столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 30-летний мужчина, водитель автомобиля ВАЗ, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Лада-Гранта» под управлением 50-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате ДТП водитель машины ВАЗ, пассажир - 48-летний мужчина, водитель автомобиля «Лада-Гранта», пассажиры – 45-летняя женщина и шестилетний мальчик, получили травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республики вновь напоминает об особой внимательности и осторожности при управлении транспортным средством в зимнее время! Только за 22 января 2019 года произошло пять ДТП с пострадавшими, в которых два человека погибли и 13 получили травмы, в их числе двое детей.

ВАЖНО!

Уважаемые водители! Помните, что за рулем транспортного средства нужно быть особенно внимательным, скорость, с которой вы осуществляете поездку, должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением для выполнения требований Правил дорожного движения. Не переоценивайте свои возможности на дороге. Будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих близких!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии столкнулись три автомобиля, есть погибшие. Подробности.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».