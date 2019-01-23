Жители Ижевска могут пожертвовать книги для сирот

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-23T13:29:11+03:00

Организаторы акции хотят показать, что книга не теряет своей ценности в век информационных технологий

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14 февраля отмечается международный день книгодарения. К этой дате библиотеки Ижевска присоединились к благотворительной акции «Дарите книги с любовью». Как сообщает пресс-служба города, любой желающий может принести детские книги в ближайшую библиотеку. По желаю, можно вложить туда открытку с пожеланиями для будущего владельца.

- Все собранные книги будут переданы в Международный день книгодарения в социальные учреждения (интернаты, детские дома), - уточнили в пресс-службе.

Такой акцией организаторы хотят показать, что книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век информационных технологий.

КСТАТИ!

В 2018 году эту акцию в России поддержали около двух тысяч библиотек больше чем в 60 регионах нашей страны. Были собраны и переданы в различные организации около 40 тысяч книг.

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