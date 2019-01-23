2019-01-23T15:19:48+03:00
Происшествия

В Удмуртии возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием следователя

Экспертизы показали, что водители обоих транспортных средств были трезвы
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В Удмуртии возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло в Увинском районе. 17 января на дороге между Ижевском и поселком Ува автомобиль KIA Sorento столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. Выяснилось, что за рулем легковушки был заместитель руководителя следственного отдела города Аша СУ СК России по Челябинской области.

- В результате ДТП пассажирка автомобиля KIA получила телесные повреждения, из-за которых скончалась, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Предварительное тестирование показало, что водители обоих транспортных средств были трезвы.

- На место происшествия выезжали сотрудники полиции и следователи-криминалисты. Произведен осмотр места происшествия, изъят видеорегистратор, установленный в автомобиле KIA, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены в качестве свидетелей водители транспортных средств, произведена проверка их показаний на месте, - уточнили в пресс-службе.

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