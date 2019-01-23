«Удмуртавтотранс» и ИПОПАТ объединяются
Стало известно, что две ведущие транспортные компании республики решили объединиться – это ИПОПАТ и «Удмуртавтотранс». Такие данные приводит «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс».
По информации пресс-службы предприятий, это делается для оптимизации структуры управления и объединения производственных мощностей Ижевского предприятия и Можгинского, Воткинского и Глазовского филиалов. Новая структура позволит привлекать дополнительные средства, которые пойдут на обновление транспорта, переход на газомоторное топливо.
Напомним, что сейчас ИПОПАТ является крупнейшим автобусным перевозчиком Ижевска. А «Удмуртавтотранс» обслуживает 240 городских, пригородных и междугородних маршрутов регулярного сообщения по всей республике.
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