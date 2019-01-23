2019-01-23T15:21:46+03:00
Экономика

«Удмуртавтотранс» и ИПОПАТ объединяются

Предприятия решили оптимизировать работу
Ирина БУРЦЕВАЮлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Стало известно, что две ведущие транспортные компании республики решили объединиться – это ИПОПАТ и «Удмуртавтотранс». Такие данные приводит «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс».

По информации пресс-службы предприятий, это делается для оптимизации структуры управления и объединения производственных мощностей Ижевского предприятия и Можгинского, Воткинского и Глазовского филиалов. Новая структура позволит привлекать дополнительные средства, которые пойдут на обновление транспорта, переход на газомоторное топливо.

Напомним, что сейчас ИПОПАТ является крупнейшим автобусным перевозчиком Ижевска. А «Удмуртавтотранс» обслуживает 240 городских, пригородных и междугородних маршрутов регулярного сообщения по всей республике.

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