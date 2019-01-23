2019-01-23T15:23:08+03:00
Общество

Глава Промсвязьбанка встретился с премьер-министром России

Темой встречи стало подведение итогов работы банка за прошедший год
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Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков с премьер-министром России Дмитрием Медведем обсудили текущее положение дел банка и дальнейшие перспективы его развития как опорного банка для российского оборонно-промышленного комплекса.

- Мы полностью сформировали инфраструктуру для проведения расчётов по гособоронзаказу, сформирован штат специалистов. Сейчас банк в рамках принятых Вами решений берёт для сопровождения контракты по гособоронзаказу и новые контракты, которые заводятся сразу на банк. Мы сопровождаем уже более 30% всех госконтрактов по гособоронзаказу страны, — заявил Фрадков.

Согласно концепции стратегии банка, он будет придерживаться универсальной модели развития, работая как с сегментом ОПК, так и с рыночными отраслями экономики. Одним из ключевых направлений ПСБ остается поддержка малого и среднего бизнеса.

Как отметил премьер-министр, он полностью разделяет идеологию универсальности.

- Наверное, такая схема работы, такой способ работы позволяют банку обретать лучшую устойчивость, имею в виду присутствие в различных секторах российской экономики, — заключил Медведев.

ПАО Промсвязьбанк. Генеральная лицензия банка России №3251.

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