2019-01-23T17:03:58+03:00
Общество

«Уральские пельмени» приехали в гости в детский центр в Ижевске

Дети показали артистам центр и спели песню
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/novsvetФото: vk.com/novsvet
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В воскресенье артисты творческой команды «Уральские пельмени» посетили детский центр АНО «Новый свет» в Ижевске. Как рассказали в центре, к ним приехали Андрей Рожков и Артем Пушкин.

Фото: vk.com/novsvet

Фото: vk.com/novsvet

- Встреча с детьми и их родителями прошла в очень позитивной и дружелюбной атмосфере. Наши ребята подготовили выступление под песню еще одного участника шоу Вячеслава Мясникова «Про мам». Потом сами провели для гостей экскурсию по центру: показали свои спальни, игровую, учебный класс, надолго остановились в холле возле фотогалереи, где размещены фотографии всех выпускников «Детского центра». Мальчишки и девчонки рассказали, что у каждого из них есть своя ответственность (например, кто-то следит за тем, чтобы все кровати были аккуратно заправлены, другой - за тем, чтобы обувь стояла ровным рядком), благодаря чему в центре всегда поддерживается порядок, - рассказали в центре.

Фото: vk.com/novsvet

Фото: vk.com/novsvet

После экскурсии артисты общались с детьми за чашечкой чая, разговаривали и смеялись. Дети подарили гостям деревянную поделку, которую сделали своими руками.

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