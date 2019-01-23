2019-01-23T17:23:28+03:00
Происшествия

В Удмуртии возбудили уголовное дело после ДТП с маршруткой

Несколько человек получили травмы
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии возбудили уголовное дело после ДТП в Можгинском районе. Напомним, там 28 декабря 2018 года маршрутка врезалась в большегрузную фуру. В момент аварии в салоне было 16 человек, некоторые из них получили травмы разной степени тяжести.

Прокуратура провела проверку по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям. Выяснили, что перевозили больше людей, чем предусмотрено нормативами – два пассажира ехали стоя из-за нехватки сидячих мест.

- Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - заключили в прокуратуре.

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