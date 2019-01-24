2019-01-24T08:28:32+03:00
Происшествия

Супругов из Удмуртии задержали за незаконный сбыт наркотиков

На данный момент возбуждены уголовные дела
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии сотрудники управления по контролю за оборотом наркотических средств МВД по республике задержали семейную пару, которые пришли забрать закладку наркотиков, с целью сбыта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 26-летнего мужчину и его супругу 29-летнюю девушку задержали на пустыре в Ижевске. Они пояснили, что пришли забрать закладку с целью последующего сбыта. При досмотре было обнаружено более 1,2 кг наркотиков. Также в их квартире нашли еще 250 граммов веществ готовых к сбыту, - сообщает ведомство.

На данный момент заведены уголовные дела по фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и особо крупном размере. Мужчина находится в следственном изоляторе, а девушка под домашним арестом. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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