Суд вынес приговор организованной группе наркоторговцев из Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-24T09:06:57+03:00

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В Удмуртии суд вынес приговор участникам организованной группы за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

- Организаторы группы 31-летний ранее судимый ижевчанин и его 30-летняя супруга, они разработали план по которому с января 2013 года по март 2014 года с помощью своих сообщников – супружеской пары из Воронежа и четырех жителей Ижевска приобретали, хранили и сбывали наркотики, - сообщает ведомство.

В период действия группы участникам удалось сбыть более четырех килограммов наркотика на территории Ижевска и Воронежа. Всем обвиняемым было вынесено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания мужчинам – в исправительной колонии строгого режима, женщинам – в исправительной колонии общего режима. Организаторам мужу и жене – 11,5 лет и 8,5 лет. Супругам из Воронежа по пять лет лишения свободы. Еще двоим подсудимым по девять лет лишения свободы, остальным – 7,5 и 5,5 лет лишения свободы.

С учетом того, что у женщин есть дети не достигшие 14 лет, суд применил к обеим отсрочку реального отбывания наказания до достижения 14 лет.

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