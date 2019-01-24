2019-01-24T09:47:37+03:00
Происшествия

Серьезный порыв водопровода произошел в Завьяловском районе Удмуртии

Вода бежала с 16:00 23 января до утра 24 января [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: предоставлено очевидцамиФото: предоставлено очевидцами
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В Завьяловском районе Удмуртии произошел порыв водопровода. Об этом сообщают жильцы близлежащих домов в с. Октябрьский.

- Порыв случился 23 января примерно в 16:00 и вода лилась всю ночь, заливало дорогу. Воду не перекрывали из-за того, что никакой воды в домах не будет. В такой мороз воды по щиколотку! – рассказала одна из жительниц.

Фото: предоставлено очевидцами

Фото: предоставлено очевидцами

Машины с утра не могли выехать: кто-то примерз, а кто застрял. В садах и школах перекрывают трубы, в связи с чисткой воды, и детский сад вновь закрыли на неизвестное время.

На данный момент наш журналист находится на месте порыва. Все подробности выясняются.

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Порыв в с.Октябрьском.

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