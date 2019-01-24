Серьезный порыв водопровода произошел в Завьяловском районе Удмуртии
В Завьяловском районе Удмуртии произошел порыв водопровода. Об этом сообщают жильцы близлежащих домов в с. Октябрьский.
- Порыв случился 23 января примерно в 16:00 и вода лилась всю ночь, заливало дорогу. Воду не перекрывали из-за того, что никакой воды в домах не будет. В такой мороз воды по щиколотку! – рассказала одна из жительниц.
Фото: предоставлено очевидцами
Машины с утра не могли выехать: кто-то примерз, а кто застрял. В садах и школах перекрывают трубы, в связи с чисткой воды, и детский сад вновь закрыли на неизвестное время.
На данный момент наш журналист находится на месте порыва. Все подробности выясняются.
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Порыв в с.Октябрьском.
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