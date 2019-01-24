2019-01-24T11:35:27+03:00
Общество

На территории Ижевска 24 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

Они продлятся до 19:00 24 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщает начальник Удмуртского гидрометцентра - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Бердников Алексей.

Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе продлятся до 24 января 19:00.

Температура воздуха в течение дня будет -15…-17 градусов, ночью ожидается похолодание до -26 градусов.

Напомним, что похожая ситуация с ухудшением метеорологических условий случилась не так давно в Ижевске.

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