На территории Ижевска 24 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

СЕГОДНЯ 09:42 2019-01-24T11:35:27+03:00

Они продлятся до 19:00 24 января

Изменить размер текста: A A

В Ижевске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщает начальник Удмуртского гидрометцентра - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Бердников Алексей.

Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе продлятся до 24 января 19:00.

Температура воздуха в течение дня будет -15…-17 градусов, ночью ожидается похолодание до -26 градусов.

Напомним, что похожая ситуация с ухудшением метеорологических условий случилась не так давно в Ижевске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Серьезный порыв водопровода произошел в Завьяловском районе, вода бежала всю ночь (подробнее).

Ура! Алина Загитова победила в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».