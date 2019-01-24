2019-01-24T11:36:52+03:00
Происшествия

Несколько игорных заведений закрыли в Удмуртии

Эти заведения работали под видом интернет-клубов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии пресекли деятельность двух игорных заведений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 39-летний житель Сарапула создал преступную группу, в которую вовлек шесть человек. Участники группы незаконно проводили азартные игры в двух игорных заведениях, которые работали в Сарапуле под видом интернет-клубов, - сообщает ведомство.

23 января все участники преступной группы были задержаны. В ходе обыска заведений было изъято 27 компьютеров, три ноутбука, три видеорегистратора, 19 мобильных телефонов, банковские карты и деньги – 47 тысяч рублей.

В Сарапуле уже было закрыто 10 игорных заведений, на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 3,5 миллиона рублей.

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