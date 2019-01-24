2019-01-24T11:38:08+03:00
Происшествия

«Комсомолка» узнала первые подробности ЧП в селе Октябрьский

Жители домов рассказали, что это не первый порыв водопровода [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: предоставлено очевидцамиФото: предоставлено очевидцами
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23 января вечером произошел порыв холодной воды в селе Октябрьский Завьяловского района, вода рекой лилась до самого утра 24 января. Наш журналист выехала на место порыва и ей удалось узнать первые подробности происшествия.

Оказывается, такая ситуация воникает не первый раз. В 20 числах декабря 2018 года был такой же порыв, летом и в марте. При этом после мартовского порыва жителям пришла платежка за отопление почти 25 тысяч с трехкомнатной квартиры.

На данный момент на месте порыва работает две единицы техники. В некоторых домах отсутствует вода. Также школы работают в сокращенном режиме – уроки по 30 минут. Один детский сад не работает.

Напомним, что ЧП произошло 23 января.

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Порыв трубы в селе Октябрьский.

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