«Комсомолка» узнала первые подробности ЧП в селе Октябрьский
23 января вечером произошел порыв холодной воды в селе Октябрьский Завьяловского района, вода рекой лилась до самого утра 24 января. Наш журналист выехала на место порыва и ей удалось узнать первые подробности происшествия.
Оказывается, такая ситуация воникает не первый раз. В 20 числах декабря 2018 года был такой же порыв, летом и в марте. При этом после мартовского порыва жителям пришла платежка за отопление почти 25 тысяч с трехкомнатной квартиры.
На данный момент на месте порыва работает две единицы техники. В некоторых домах отсутствует вода. Также школы работают в сокращенном режиме – уроки по 30 минут. Один детский сад не работает.
Напомним, что ЧП произошло 23 января.
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Порыв трубы в селе Октябрьский.
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