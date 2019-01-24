2019-01-24T11:39:54+03:00
Общество

Насколько востребованы начинающие специалисты в Удмуртии?

Всего 5% вакансий предназначалось для студентов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии за 2018 год среди вакансий, которые были опубликованы на сайте hh.ru, всего 5% предназначалось для студентов и начинающих специалистов.

В сфере продаж чаще всего рассматривали соискателей без опыта работы (25% от всех предложений). 14% - транспортная сфера и 8% - туризм, гостиницы, рестораны.

Доля резюме соискателей в профобласти «начало карьеры, студенты» составляла 17% за 2018 год. Наиболее популярны среди студентов сфера продаж (15%), консультирования (10%), административные позиции (9%). 8% приходится на ИТ-сферу, интернет, мультимедиа.

Начинающие специалисты чаще указывают в резюме: владение ПК, работу в команде, организаторские навыки, грамотную речь. Почти половина соискателей отмечают знание английского языка.

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