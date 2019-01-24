Житель Воткинска обокрал хостел в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-24T11:55:29+03:00

Выяснилось, что мужчина уже был ранее судим

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Ранее судимый 36-летний житель города Воткинска был задержан сотрудниками уголовного розыска по подозрению в краже, сообщает пресс-служба МВД УР.

Мужчина приехал в Ижевск и остановился в одном из хостелов Октябрьского района. Ночью гость внезапно покинул хостел. Впоследствии оказалось, что он похитил у организации ноутбук и деньги из кассы. Ущерб составил 17 600 рублей. Украденный ноутбук злоумышленник сдал в ломбард, выручив за него 4 000 рублей.

В настоящее время устройство изъято полицией. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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