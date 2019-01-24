2019-01-24T11:55:29+03:00
Происшествия

Житель Воткинска обокрал хостел в Ижевске

Выяснилось, что мужчина уже был ранее судим
Ардашева Екатерина
Поделиться:
Житель Воткинска обокрал хостел в ИжевскеЖитель Воткинска обокрал хостел в ИжевскеФото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Ранее судимый 36-летний житель города Воткинска был задержан сотрудниками уголовного розыска по подозрению в краже, сообщает пресс-служба МВД УР.

Мужчина приехал в Ижевск и остановился в одном из хостелов Октябрьского района. Ночью гость внезапно покинул хостел. Впоследствии оказалось, что он похитил у организации ноутбук и деньги из кассы. Ущерб составил 17 600 рублей. Украденный ноутбук злоумышленник сдал в ломбард, выручив за него 4 000 рублей.

В настоящее время устройство изъято полицией. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Супругов из Удмуртии задержали за незаконный сбыт наркотиков (Подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Насколько востребованы начинающие специалисты в Удмуртии?
«Комсомолка» узнала первые подробности ЧП в селе Октябрьский
Несколько игорных заведений закрыли в Удмуртии
На территории Ижевска 24 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
Серьезный порыв водопровода произошел в Завьяловском районе Удмуртии
Суд вынес приговор организованной группе наркоторговцев из Удмуртии
Налог для самозанятых могут ввести в Удмуртии
Супругов из Удмуртии задержали за незаконный сбыт наркотиков
За 2018 год в Удмуртии произошло 1993 ДТП с пострадавшими
За неделю ОРВИ в Удмуртии заболело 9,9 тысячи человек
В бывшем здании роддома №3 теперь располагается центр медпрофилактики Удмуртии
В Удмуртии возбудили уголовное дело после ДТП с маршруткой
Уроженка Ижевска Алина Загитова победила в короткой программе на Чемпионате Европы по фигурному катанию
«Уральские пельмени» приехали в гости в детский центр в Ижевске
Глава Промсвязьбанка встретился с премьер-министром России
«Удмуртавтотранс» и ИПОПАТ объединяются
В Удмуртии возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием следователя
Жители Ижевска могут пожертвовать книги для сирот
В результате ДТП в Увинском районе пострадали пять человек
Девушка из Перми попала в ДТП по дороге в Ижевск
Определились талисманы 25-х Зимних сельских игр, которые пройдут в Удмуртии
Три лицея Ижевска получат статус «опорных»
Прокуратура Удмуртии завершила проверку по факту смерти подростка
В Ижевске задержали мужчину, который приставал к 10-летней девочке в автобусе
Аварийный мост через реку Чепца в Удмуртии восстановили
Водитель мусоровоза в Удмуртии из-за невнимательности убил своего напарника
Cуд Ижевска продлил срок содержания под стражей Владимира Тумаева