Житель Воткинска обокрал хостел в Ижевске
Ранее судимый 36-летний житель города Воткинска был задержан сотрудниками уголовного розыска по подозрению в краже, сообщает пресс-служба МВД УР.
Мужчина приехал в Ижевск и остановился в одном из хостелов Октябрьского района. Ночью гость внезапно покинул хостел. Впоследствии оказалось, что он похитил у организации ноутбук и деньги из кассы. Ущерб составил 17 600 рублей. Украденный ноутбук злоумышленник сдал в ломбард, выручив за него 4 000 рублей.
В настоящее время устройство изъято полицией. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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