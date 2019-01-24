2019-01-24T13:12:12+03:00
Происшествия

ДТП в Удмуртии: «Лада» врезалась в стоящий КамАЗ

Грузовик находился на обочине
Ардашева Екатерина
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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1-й отдел УГИБДД МВД по УР
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Вчера, 23 января, около 7 часов утра, произошло ДТП на 9 километре автодороги «Игра - Глазов» Игринского района. Автомобиль «Лада-Калина» совершил наезд на грузовой автомобиль КамАЗ, стоящий возле правой обочины. В результате «Лада» была серьезно повреждена, а ее водитель, 59-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован. О происшествии сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по УР.

Уважаемые водители! ГИБДД предупреждает:

стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги.

При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест.

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