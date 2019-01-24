2019-01-24T13:12:22+03:00
Общество

В новогодние праздники абоненты Tele2 из Удмуртии посетили 65 зарубежных стран

И скачали в роуминге втрое больше, чем годом ранее
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В новогодние праздники клиенты компании Tele2 из Удмуртии путешествовали за границу вдвое чаще, чем годом ранее, и посетили 65 зарубежных стран. Традиционно наиболее популярными направлениями зарубежного отдыха стали Таиланд и ряд европейских государств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем интернет-трафика в заграничных путешествиях удмуртских абонентов вырос втрое.

В целом по стране число клиентов оператора, выехавших на новогодние праздники за пределы России, увеличилось на 55%. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и челябинцы, вместе посетившие 156 стран. Абоненты Tele2, которые наиболее часто отправлялись в экзотические страны, также оказались жителями этих регионов.

Голосовой трафик абонентов Tele2 за границей показал рост на 20% год к году. Однако в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за границей увеличился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство абонентов для выхода в интернет пользовались обновленной услугой «Безлимитный интернет за границей», география которой в минувшем году была расширена до 117 стран действия.

Теперь опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах Карибского бассейна. Также в декабре оператор запустил услугу в Вилья-лас-Эстрельяс – одной из двух деревень Антарктиды с постоянным населением.

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