Житель Ижевска подозревается в мошенничестве с использованием банковской карты

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-24T14:12:55+03:00

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Уголовное дело завели на 44-летнего ижевчанина. Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ижевску, мужчина был ранее судим.

Установлено, что в октябре 2018 года он со знакомой распивал спиртные напитки. Через некоторое время потерпевшая попросила приятеля подержать ее сумку, из которой злоумышленник незаметно похитил банковские карты.

Впоследствии подозреваемый отправился в несколько магазинов, где совершил покупки на сумму почти в 21 500 рублей, расплачиваясь при помощи чужих банковских карт. Получив смс-оповещения о снятии денег со счетов, потерпевшая обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник задержан. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление он мог лишиться свободы на срок до 5 лет.

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