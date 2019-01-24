2019-01-24T14:19:24+03:00
Общество

За год в Ижевске «Дом.ru» подключил к своей сети более 12 тысяч квартир

А в целом по стране - около полумиллиона
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В 2018 году телеком-оператор «Дом.ru» увеличил монтированную емкость своей сети на 465 тысяч квартир, а в Ижевске – на 12 271 квартир.

Сети «Дом.ru» построены с нуля по технологии «оптика до дома», приведены к единому стандарту и зарезервированы, а их работоспособность круглосуточно анализируется из единого Центра мониторинга. Более 350 тысяч единиц оборудования контролируют сеть по 5 млн параметров. С 2017 года помимо гибридной технологии оператор начал также строить внутридомовую сеть по IP-технологии. При этом цифровой ТВ-сигнал практически не имеет ограничений по количеству телеканалов и качеству изображения, а скорость выхода в сеть может достигать 1 Гбит/с.

Кроме того, в многоквартирных домах «Дом.ru» устанавливает приборы учета воды и тепла, датчики протечки воды, системы удалённого управления электроприборами, а также видеонаблюдение и умные домофоны. Последние позволяют управлять открытием дверей с мобильного телефона и наблюдать за обстановкой на улице через видеокамеру.

Сейчас сеть «Дом.ru», общей протяженностью 52 тыс. км, охватывает почти 13,4 млн квартир. По количеству обслуживаемых клиентов компания занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и 3-е место среди операторов платного ТВ России*.

Узнать о технической возможности подключения к услугам и оставить заявку можно по телефону 916-777 или на сайте «Дом.ru».

*- по данным ТМТ Консалтинг за 3 квартал 2018 года.

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