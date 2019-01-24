Охранник магазина в Ижевске пытался украсть 6,5 миллионов рублей
В Ижевске охранник магазина задержан по подозрению в попытке хищения 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Мужчина, надев парик и маску, вошел в служебное помещение магазина, где украл у работницы сейф-пакет с деньгами. Она приготовила сумму для инкассации, - сообщает ведомство.
Крики работницы услышали сотрудники ЧОП, им удалось забрать деньги, а вот сам грабитель скрылся. Спустя время охранник был задержан. На данный момент он находится под арестом.
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