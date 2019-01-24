2019-01-24T16:34:45+03:00
Общество

«Кошкин дом» и познавательная программа на тему пожарной безопасности пройдет в Театре кукол Ижевска

Такие мероприятия в театре проходят часто
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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В ижевском Театре кукол 30 и 31 января состоится спектакль по известной сказке Самуила Маршака «Кошкин дом». Это представление о богатой Кошке, званом обеде в ее большом доме и о бедных племянниках котятках.

А после спектакля всех зрителей ждет игровая познавательная программа на тему пожарной безопасности. Представление приготовили Театр кукол совместно со студентами колледжа культуры. Они расскажут, как хозяин Ваня подскажет котам Мурке и Феде, как вести себя с огнем, пользоваться огнетушителем. А также почему опасно играть со спичками и какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать беды.

Такие представления проходят в Театре кукол часто и посвящены они, к примеру, таким праздничным дням, как Открытие театрального сезона, Масленица, Международный день кукольника, День защиты детей.

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