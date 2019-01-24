2019-01-24T16:36:00+03:00
Общество

С 14 по 21 января в Удмуртии было замечено снижение цен на куриные яйца

Тем временем цена растет на черный чай
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии за неделю с 14 января по 21 января 2019 года специалисты Удмуртстата отметили понижение цен на куриные яйца, а также на свежие огурцы, вареную колбасу, печенье, яблоки, репчатый лук, картофель. В среднем цена снизилась от 1,4% до 4,3%.

Подорожали такие продовольственные товары, как капуста белокочанная (+0,7 руб.), пшено (+1 руб), черный чай (+11,4 руб), масло подсолнечное (+1,1 руб), крупа гречневая (+0,4 руб).

Цены на бензин за указанный период остались без изменения.

Напомним, что специалисты Удмуртстата подсчитали среднюю зарплату в республике за 11 месяцев 2018 года.

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