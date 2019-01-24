Выбрали председателя и заместителей Общественной палаты Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:53 2019-01-24T17:23:39+03:00

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В четверг, 24 января, избрали председателя и заместителей Общественной палаты Удмуртии. Возглавил орган – председатель исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Рашид Хуснутдинов.

Заместителями избрали представителя «Объединения детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и опекунов г. Ижевска» и руководителя регионального отделения программы «Лыжи мечты» Александра Семенова и бывшего министра экономики Удмуртии, директора союза «Удмуртская торгово-промышленная палата» Михаила Зайцева.

СПРАВКА "КП"

Хуснутдинов Рашид Марсович

Родился 24 февраля 1980 г. в Ижевске.

Образование высшее юридическое (год окончания - 2002).

В период 1999-2015 гг. работал в финансовых организациях, а также на предприятиях реального сектора экономики Удмуртской Республики юрисконсультом, старшим юрисконсультом, главным юрисконсультом, начальником юридического отдела, заместителем директора, директором.

В 2015 г. перешёл на научно-исследовательскую и преподавательскую работу. Имеет научные публикации в области права. Область научных интересов – уголовная ответственность в сфере экономической деятельности, правовое регулирование финансовых рынков.

Женат, вместе с супругой воспитывает троих детей.

Член Общественного экспертного совета по вопросам прав и свобод человека и гражданина при Уполномоченном по правам человека в Удмуртии, членом Общественного совета при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртии.

В 2015 г. избран в Общественную палату Удмуртской Республики. В предыдущем созыве был заместителем председателя комиссии по безопасности, правам человека, взаимодействию с общественными советами и СМИ Общественной палаты Удмуртии.

В январе-марте 2018 г. возглавлял рабочую группу Общественной палаты региона по мониторингу реализации избирательных прав граждан на выборах президента России.