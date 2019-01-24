2019-01-24T17:23:39+03:00
Политика

Выбрали председателя и заместителей Общественной палаты Удмуртии

Возглавил орган - Рашид Хуснутдинов
Ульяна КОЛМОГОРОВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В четверг, 24 января, избрали председателя и заместителей Общественной палаты Удмуртии. Возглавил орган – председатель исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Рашид Хуснутдинов.

Заместителями избрали представителя «Объединения детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и опекунов г. Ижевска» и руководителя регионального отделения программы «Лыжи мечты» Александра Семенова и бывшего министра экономики Удмуртии, директора союза «Удмуртская торгово-промышленная палата» Михаила Зайцева.

СПРАВКА "КП"

Хуснутдинов Рашид Марсович

Родился 24 февраля 1980 г. в Ижевске.

Образование высшее юридическое (год окончания - 2002).

В период 1999-2015 гг. работал в финансовых организациях, а также на предприятиях реального сектора экономики Удмуртской Республики юрисконсультом, старшим юрисконсультом, главным юрисконсультом, начальником юридического отдела, заместителем директора, директором.

В 2015 г. перешёл на научно-исследовательскую и преподавательскую работу. Имеет научные публикации в области права. Область научных интересов – уголовная ответственность в сфере экономической деятельности, правовое регулирование финансовых рынков.

Женат, вместе с супругой воспитывает троих детей.

Член Общественного экспертного совета по вопросам прав и свобод человека и гражданина при Уполномоченном по правам человека в Удмуртии, членом Общественного совета при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртии.

В 2015 г. избран в Общественную палату Удмуртской Республики. В предыдущем созыве был заместителем председателя комиссии по безопасности, правам человека, взаимодействию с общественными советами и СМИ Общественной палаты Удмуртии.

В январе-марте 2018 г. возглавлял рабочую группу Общественной палаты региона по мониторингу реализации избирательных прав граждан на выборах президента России.

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники ДПС Удмуртии помогли замерзающему водителю грузовика
С 14 по 21 января в Удмуртии было замечено снижение цен на куриные яйца
«Кошкин дом» и познавательная программа на тему пожарной безопасности пройдет в Театре кукол Ижевска
Прокуратура Удмуртии проверит качество уборки снега в Ижевске
Охранник магазина в Ижевске пытался украсть 6,5 миллиона рублей
Из-за нарушений пожарной безопасности в Удмуртии могут закрыть 18 мест с массовым пребыванием людей
За год в Ижевске «Дом.ru» подключил к своей сети более 12 тысяч квартир
Уроженка Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место на 6 этапе Кубка IBU
Средняя зарплата в Удмуртии за 11 месяцев 2018 года – 31328 рублей
Житель Ижевска подозревается в мошенничестве с использованием банковской карты
В новогодние праздники абоненты Tele2 из Удмуртии посетили 65 зарубежных стран
ДТП в Удмуртии: «Лада» врезалась в стоящий КамАЗ
Житель Воткинска обокрал хостел в Ижевске
Насколько востребованы начинающие специалисты в Удмуртии?
«Комсомолка» узнала первые подробности ЧП в селе Октябрьский
Несколько игорных заведений закрыли в Удмуртии
На территории Ижевска 24 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия
Серьезный порыв водопровода произошел в Завьяловском районе Удмуртии
Суд вынес приговор организованной группе наркоторговцев из Удмуртии
Налог для самозанятых могут ввести в Удмуртии