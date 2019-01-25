Ижевчанин прошел в Высшую Лигу КВН
В составе команды «Селивановы» в Высшей Лиге КВН сыграет ижевчанин Яков Качин из сборной Удмуртии «Факультет управления качеством».
Объединение участников произошло после распада команд «ФУК» и «Город мечты». Кроме того, в «Селивановых» вошли костромич и томичка.
–Вот так, по крупицам мы собрали Сборную России по семейным отношениям, нашли друзей и вместе нащупали то, что хотели, - сообщили ребята на официальной странице команды в Инстаграм.
Всего в Высшей лиге буду участвовать 20 команд.
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