Ижевчанин прошел в Высшую Лигу КВН

СЕГОДНЯ 06:43 2019-01-25T06:43:16+03:00

Он выступит в составе команды «Селивановы»

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В составе команды «Селивановы» в Высшей Лиге КВН сыграет ижевчанин Яков Качин из сборной Удмуртии «Факультет управления качеством».

Объединение участников произошло после распада команд «ФУК» и «Город мечты». Кроме того, в «Селивановых» вошли костромич и томичка.

–Вот так, по крупицам мы собрали Сборную России по семейным отношениям, нашли друзей и вместе нащупали то, что хотели, - сообщили ребята на официальной странице команды в Инстаграм.

Всего в Высшей лиге буду участвовать 20 команд.

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