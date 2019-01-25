2019-01-25T07:09:18+03:00
Общество

Коррупция в Удмуртии за 2018 год выросла на 8%

Всего за этот период к ответственности привлекли 509 должностных лиц
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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В Удмуртии за прошедший год количество коррупционных преступлений выросло на 8%. Об этом сообщил главный прокурор региона Артем Николаев на коллегии прокуратуры.

Как стало известно, положительная динамика обусловлена незначительными случаями нарушений противокоррупционного законодательства. Однако некоторые «крупные» случаи не были выявлены.

Всего за 2018 год к дисциплинарной ответственности привлечены 509 должностных лиц, 10 из которых уволены в связи с утратой доверия.

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