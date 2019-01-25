За 2018 год в Удмуртии выдали больше 17 тысяч лицензий и разрешений на оружие

СЕГОДНЯ 08:27 2019-01-25T08:27:14+03:00

Почти по двум тысячам заявлений было отказано

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За 2018 год в Удмуртии выдали 17 348 лицензий и разрешений на оружие. Такие данные приводят в Росгвардии по республике. Уточняется, что было рассмотрено 11 164 заявления, из которых 95% поступило в электронном виде через Единый портал государственных услуг.

Отказано в предоставлении государственной услуги по 1 816 заявлениям. По словам заместителя начальника управления Росгвардии по Удмуртии Николая Мерзлякова, по большей части отказывали из-за того, что человек не оплатил пошлину.

Кстати, на данный момент в республике 25 775 человек имеют 49 851 единицу оружия. Из них: 23 167 человек имеет гладкоствольное оружие, с нарезным стволом - 3 625 человек, оружием ограниченного поражения владеют 3 408 человек.

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