25 января в Удмуртии ожидаются продолжительный снегопад

СЕГОДНЯ 08:48 2019-01-25T08:48:31+03:00

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В Удмуртии 25 января ожидаются продолжительный снегопад. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

На дорогах ожидаются снежные заносы, ухудшение видимости. Главное управление МЧС по республике рекомендует водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Пешеходам, переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в отсутствии транспортного средства или полной его остановке.

25 января, в пятницу, температура днем -14…-16 градусов, снег, ночью -17…-19 градусов, снег.

26 января, в субботу, температура днем −19…−17 градусов, небольшой снег, ночью −25…−22 градусов, небольшой снег.

27 января, в воскресенье, температура днем −19…−18 градусов, ночью −17…−16 градусов.

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