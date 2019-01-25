Движение троллейбуса №1 в Ижевске изменено из-за ДТП
По Воткинскому шоссе движения нет
Фото: Архив
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В Ижевске изменили движение троллейбуса №1. По информации ИжГЭТ движение перестроено из-за ДТП.
Движение организовано: троллейбус №1 - Центр - ул.Пушкинская - Воткинское шоссе - Адм.Индустр.района.
По Воткинскому шоссе до дома печати движения нет .
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