2019-01-25T09:10:18+03:00
Общество

Движение троллейбуса №1 в Ижевске изменено из-за ДТП

По Воткинскому шоссе движения нет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске изменили движение троллейбуса №1. По информации ИжГЭТ движение перестроено из-за ДТП.

Движение организовано: троллейбус №1 - Центр - ул.Пушкинская - Воткинское шоссе - Адм.Индустр.района.

По Воткинскому шоссе до дома печати движения нет .

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