2019-01-25T09:30:00+03:00
Общество

В Удмуртии и еще 14 регионах войска подняли по учебной тревоге

Началась тренировка по боевой готовности
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии началась тренировка по боевой готовности. Войска подняли по учебной тревоге. Как сообщает «РИА-Новости» в учениях участвуют 15 регионов.

- К маневрам привлечены соединения и части в Туве, Башкирии, Удмуртии, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Омской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской областях, Алтайском и Красноярском краях. Задействованы и военные базы в Таджикистане и Киргизии, - передает пресс-служба ЦВО.

Целью таких занятий является совершенствование навыков военного управления и войск во время приведения в высшую степень боевой готовности.

Также будут отрабатываться ориентирование на незнакомой местности, проведение мероприятий на жизнеобеспечение на привалах.

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