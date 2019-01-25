2019-01-25T11:16:05+03:00
Общество

День студента и Татьянин день празднуют в Ижевске

Пройдет несколько мероприятий для студентов [фото]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске, 25 января празднуют Татьянин день и день студентов. В честь праздника на катке «Динамо» пройдет праздничная программа (14+) – театрализованное представление, танцевальная битва команд ВУЗов на коньках, дискотека, выступление кавер-группы «Резидент».

При этом на праздник студентам и школьникам можно будет попасть бесплатно, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте.

Праздничная программа пройдет с 15:00 до 19:00.

А также зоопарк Ижевска не остается в стороне и тоже совместно со всеми студентами проведет праздничную программу. Так, 26 января, в субботу для студентов очной и заочной формы обучения, при предъявлении студенческого билета, вход в зоопарк бесплатно.

В 13:00 в зоопарке пройдет квест «Вокруг света»(16+), победителей ждут призы – билеты в кино и подарочные сертификаты.

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