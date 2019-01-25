2019-01-25T11:26:51+03:00
Происшествия

В двух киосках Ижевска были выявлены факты незаконной реализации алкоголя

Вся продукция была изъята
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске сотрудниками полиции были выявлены факты незаконной реализации алкоголя и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- На территории Октябрьского и Ленинского районов сотрудниками полиции были выявлены две торговые точки, которые реализовывали алкоголь и спиртосодержащую продукцию с нарушением закона, - сообщает ведомство.

Из киосков было изъято более трех литров спиртосодержащей продукции, 62 литра пива и напитков, изготовленных на его основе.

В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные материалы по статье «нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции. А также по статье «незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» составили административный материал в отношении продавца киоска.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии войска подняли по учебной тревоге (подробнее).

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По факту пожара в Удмуртии, в котором погибла женщина, проводится доследственная проверка
К 2020 году глава Удмуртии поручил подготовить документы для реконструкции оружейного завода
День студента и Татьянин день празднуют в Ижевске
24 января в Ижевске презентовали фирменный стиль празднования 100-летия М.Т. Калашникова
В Удмуртии и еще 14 регионах войска подняли по учебной тревоге
Движение троллейбуса №1 в Ижевске изменено из-за ДТП
25 января в Удмуртии ожидаются продолжительный снегопад
За 2018 год в Удмуртии выдали больше 17 тысяч лицензий и разрешений на оружие
В детском саду Удмуртии нашли «мертвую душу»
Коррупция в Удмуртии за 2018 год выросла на 8%
Ижевчанин прошел в Высшую лигу КВН
Средняя зарплата жителей Удмуртии за 2018 год выросла на 1,8%
Сотрудники ДПС Удмуртии помогли замерзающему водителю грузовика