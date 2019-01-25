В двух киосках Ижевска были выявлены факты незаконной реализации алкоголя

СЕГОДНЯ 11:26 2019-01-25T11:26:51+03:00

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В Ижевске сотрудниками полиции были выявлены факты незаконной реализации алкоголя и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- На территории Октябрьского и Ленинского районов сотрудниками полиции были выявлены две торговые точки, которые реализовывали алкоголь и спиртосодержащую продукцию с нарушением закона, - сообщает ведомство.

Из киосков было изъято более трех литров спиртосодержащей продукции, 62 литра пива и напитков, изготовленных на его основе.

В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные материалы по статье «нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции. А также по статье «незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» составили административный материал в отношении продавца киоска.

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