В двух киосках Ижевска были выявлены факты незаконной реализации алкоголя
В Ижевске сотрудниками полиции были выявлены факты незаконной реализации алкоголя и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- На территории Октябрьского и Ленинского районов сотрудниками полиции были выявлены две торговые точки, которые реализовывали алкоголь и спиртосодержащую продукцию с нарушением закона, - сообщает ведомство.
Из киосков было изъято более трех литров спиртосодержащей продукции, 62 литра пива и напитков, изготовленных на его основе.
В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные материалы по статье «нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции. А также по статье «незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» составили административный материал в отношении продавца киоска.
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