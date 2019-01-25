По факту пожара в Удмуртии, в котором погибла женщина, проводится доследственная проверка

СЕГОДНЯ 11:39 2019-01-25T11:39:32+03:00

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В Удмуртии следственным комитетом проводится доследственная проверка по факту пожара в п. Ува, в котором погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 24 января, в 16:50, в одном из квартир двухквартирного жилого дома в п. Ува произошел пожар, в результате пожара погибла 52-летняя женщина, - сообщает ведомство.

Также в пожаре пострадало еще три человека. По данным проверки женщина злоупотребляла спиртными напитками. Накануне случившегося она выпивала в компании троих односельчан. Мужчины успели выбраться из огня, разбив окно. Они были доставлены в больницу с ожогами различной степени.

Предположительная причина возгорания – неисправность электропроводки.

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