На объездной Ижевска столкнулись два автомобиля

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-25T13:43:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на 40 километре автодороги «Западного обхода Ижевска» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- Столкнулись машины «Рено-Дастер», водителем которой была 56-летняя женщина и «Лада-Калина» под управлением 56-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада-Калина». Все обстоятельства ДТП выясняются.

ВАЖНО!

В связи со сложными погодными условиями (плохая видимость, обильный снегопад, метель, снежный накат) Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем участникам дорожного движения: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП. Будьте предельно внимательны, не создавайте аварийных ситуаций!

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».