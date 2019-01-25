В 2018 году в Удмуртии СОБР провел почти 120 спецопераций

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-25T13:37:40+03:00

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Специальный отряд быстрого реагирования по итогам 2018 года в Удмуртии принял участие в проведении почти 120 специальных операций по оказанию силовой поддержки оперативным подразделениям УФСБ и МВД по республике.

- В результате сотрудниками СОБР задержано 62 человека, которые подозреваются в совершении преступлений. Из незаконного оборота изъято шесть единиц огнестрельного оружия, 2,9 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

Например, в середине лета 2018 года в Ижевске произошла серия вооруженных нападений с участием трех неизвестных. Они ограбили автосалон и банк.

Для устрашения налетчики использовали автомат Калашникова, а в одном из нападений даже применили его, сделав несколько выстрелов. 27 июля их местоположение было установлено. Руководителем специальной операции было принято решение о проведения задержания, а командиром СОБР сформированы несколько групп захвата.

- Выдвинувшись к месту предполагаемого задержания, сотрудники МВД по республике доложили, что предполагаемый преступник приближается к выбранному месту задержания. Туда же выдвинулась группа захвата на автомобиле, - рассказали в пресс-службе.

Приближаясь к подозреваемому, полковник полиции распределил направления действий каждого сотрудника СОБР для пресечения оказания сопротивления. Прозвучала команда: «Захват!». Сотрудники за короткое время смогли блокировать сопротивление подозреваемого и провести его задержание. Впоследствии все трое подозреваемых были задержаны. Изъяли три травматических пистолета с признаками переделки, три охотничьих ружья, автомат Калашникова калибра 7,62 мм с магазином.

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