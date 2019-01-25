Директор сельхозпредприятия Удмуртии выплатит штраф за травму рабочего

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-25T13:30:53+03:00

Он не обеспечил безопасные условия труда

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на сельхозпредприятии рабочий получил производственную травму, в связи с этим в отношении директора предприятия было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил охраны труда». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 11 сентября 2018 года рабочий 20 лет выполнял работы по побелке коровника с использованием компрессорного устройства. В этот момент устройство взорвалось, и крышка ударила потерпевшего, - сообщает ведомство.

Потерпевший получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. В ходе расследования были собраны данные, доказывающие вину обвиняемого. С учетом того, что мужчина совершил преступление небольшой тяжести, суд назначил ему наказание в виде штрафа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

По факту гибели 52-летней женщины в пожаре в Удмуртии проводится доследственная проверка. Подробнее о произошедшем (подробнее).

На объездной Ижевска произошло ДТП. Подробности (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».