2019-01-25T13:30:53+03:00
Происшествия

Директор сельхозпредприятия Удмуртии выплатит штраф за травму рабочего

Он не обеспечил безопасные условия труда
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: autogide.ruФото: autogide.ru
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В Удмуртии на сельхозпредприятии рабочий получил производственную травму, в связи с этим в отношении директора предприятия было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил охраны труда». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 11 сентября 2018 года рабочий 20 лет выполнял работы по побелке коровника с использованием компрессорного устройства. В этот момент устройство взорвалось, и крышка ударила потерпевшего, - сообщает ведомство.

Потерпевший получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. В ходе расследования были собраны данные, доказывающие вину обвиняемого. С учетом того, что мужчина совершил преступление небольшой тяжести, суд назначил ему наказание в виде штрафа.

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