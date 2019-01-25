2019-01-25T13:34:12+03:00
Происшествия

Поджигателю машины в Ижевске вынесли приговор

Мужчина хотел отомстить бывшему бизнес-партнеру
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске районный суд вынес приговор мужчине, который сжег автомобиль бывшего бизнес-партнера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- 34-летний мужчина поджег машину «Тойота» с целью отомстить бывшему бизнес-партнеру, который задолжал ему деньги. Обвиняемый пришел в частный сектор, поставил на багажник канистру с бензином и поджег ее. Прохожие увидели пожар и потушили машину, - сообщает ведомство.

В ходе расследования оказалось, что машина не принадлежит потерпевшему. Мужчина взял машину на время у знакомого.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года с испытательным сроком на год и шесть месяцев. Также он должен будет возместить ущерб владельцу машины – 255 тысяч рублей.

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