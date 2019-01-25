2019-01-25T14:03:06+03:00
Общество

В 2018 году в Удмуртии нашли 156 боеприпасов, 20 артиллерийских снарядов и 20 гранат

Все они были уничтожены накладным зарядом
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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За 2018 год сотрудники ОМОН в Удмуртии выполнили больше 350 задач по проверкам объектов и территорий, где могли находится взрывные устройства или взрывчатые вещества. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по республике, из них 136 проверок было после обращений граждан.

- Нашли 156 боеприпасов разного калибра, 20 артиллерийских снарядов, 20 гранат и почти 19 килограмм взрывчатых веществ, - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что все опасные находки были уничтожены накладным зарядом в безопасном месте.

Например, в мае 2018 года жительница села Каменное (Завьяловский район) при проведении строительных работ нашла у себя на участке предметы, которые похожи на снаряды.

Приехавшие на место сотрудники ОМОН установили, что это действительно шесть артиллерийских снарядов образца 30-х годов. Взрывотехники ОМОН совместно с сотрудниками полиции вывезли снаряды в удаленное от населенных пунктов безопасное место и уничтожили их.

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