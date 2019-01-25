Насильнику из Удмуртии вынесли приговор

СЕГОДНЯ 14:28 2019-01-25T14:28:56+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор 20-летнему жителю Балезинского района, который обвинялся в совершении 14 преступлений по статье «насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- С конца июня 2014 года по июль 2017 года обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. На данный момент девочке 13 лет, - сообщает ведомство.

Молодой человек пользовался своим физическим превосходством и беззащитностью девочки. Оказывая на нее психологическое давление, обвиняемый использовал ее для удовлетворения своих половых потребностей. Как оказалось, молодой человек был ранее судим за аналогичные преступления.

В судебном заседании обвиняемый не признал свою вину, не раскаялся, каких-либо попыток загладить причиненный вред не предпринял. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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