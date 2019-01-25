К 2021 году планируется преображение 22 поликлиник Удмуртии
В Удмуртии планируется преображение 22 поликлиник и детских поликлинических отделений к 2021 году. Переоснащение пройдет в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Все поликлиники будут переоборудованы и переоснащены в соответствии с современными стандартами бережливого производства. Этот шаг поспособствует повышению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в республике.
Также планируется закупить новое оборудование – УЗИ-аппараты, электрокардиографы, дефибрилляторы, ЛОР-комбайны, оборудование для лабораторной диагностики, тренажеры для ЛФК.
Работы по переоснащению начались еще в 2018 году: создание открытых регистратур, call-центров, крытых колясочных, повышение комфорта пребывания.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Министерство культуры России и Министерство промышленности и торговли России сделали подарок музыкальным школам Удмуртии (подробнее).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»