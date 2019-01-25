2019-01-25T16:10:53+03:00
Общество

К 2021 году планируется преображение 22 поликлиник Удмуртии

В их число входят и детские поликлинические отделения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Минздрава УдмуртииФото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
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В Удмуртии планируется преображение 22 поликлиник и детских поликлинических отделений к 2021 году. Переоснащение пройдет в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Все поликлиники будут переоборудованы и переоснащены в соответствии с современными стандартами бережливого производства. Этот шаг поспособствует повышению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в республике.

Также планируется закупить новое оборудование – УЗИ-аппараты, электрокардиографы, дефибрилляторы, ЛОР-комбайны, оборудование для лабораторной диагностики, тренажеры для ЛФК.

Работы по переоснащению начались еще в 2018 году: создание открытых регистратур, call-центров, крытых колясочных, повышение комфорта пребывания.

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