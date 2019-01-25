Выходные в Удмуртии будут морозными

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-25T16:38:06+03:00

В ночь на воскресенье ожидается -29 градусов

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии предстоящие выходные будут морозными. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

В ночь на субботу похолодает до -26 градусов, а днем температура воздуха составит -16…-21 градус.

Самой холодной ночью за всю неделю ожидается ночь на воскресенье, температура воздуха составит -24…-29 градусов.

На следующей неделе появится ветер, однако немного потеплеет. В ночь на понедельник ожидается -16…-21 градус, днем -9…-14 градусов.

МЧС Удмуртии при морозах рекомендует:

1. Соблюдать правила пожарной безопасности, следить за исправностью электроприборов, не оставлять без присмотра включенные обогреватели, топящиеся печи.

2. Ограничить использование электронагревательных приборов или установить их поочередное использование.

3. Не допускать перекала печей, не оставлять детей одних дома при топке печи.

4. Закончить топить печь за два часа до сна.

5. Водителям соблюдать дистанцию на автодороге, не использовать открытый огонь при отогреве топливной системы и других узлов автомобиля.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Уже сегодня Алина Загитова откатает произвольную программу на чемпионате Европы-2019! Расписание выступлений уже на сайте.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».